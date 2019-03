Prognoza meteo pentru luni, 11 martie: Vremea rea isi intra in drepturi incet, dar sigur

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 11 martie anunta vant puternic si ploi in Bucuresti, ninsori si viscol la munte. Prognoza meteo anunta ca vremea rea isi intra in drepturi incet, dar sigur. Meteorologii ANM au emis o atentionare meteorologica de vreme rea, valabila duminica si luni, 11 martie. Luni sunt anuntate intensificari ale vantului la munte, ninsori viscolite la peste 1800 m. Meteorologii anunta rafale puternice de vant si in Bucuresti, iar pe timpul noptii sunt anuntate ploi. Vremea 11 martie in Romania La munte vantul va sufla tare, cu viteze de peste 80...90 km/h, iar in zona inalta, mai ales a Carpatilor Orientali si Meridionali, se vor depasi 100...120 km/h. La altitudini de peste 1800 m, temporar, in cursul nop ...