Prognoza meteo pentru luni, 14 mai: Furtuni cu tunete si fulgere

Vremea din 14 mai nu aduce vesti bune. Prognoza meteo anunta ca vremea se strica iar. Dupa ce ploile au facut o pauza in weekend, incepand cu ziua de luni de saptamana, vor debuta in forta. In Bucuresti si la munte sunt asteptate furtuni cu fulgere, ploi masive, cantitati de apa mari. Temperaturile sunt in usoara scadere in toata tara, insa vremea va fi totusi calda comparativ cu data din calendar. Potrivit ANM, pe fondul unor mici variatii ale temperaturii aerului de la o zi la alta, aproape intreg intervalul de prognoza va fi caracterizat de o vreme relativ calda pentru aceasta perioada. Astfel, media regionala a temperaturilor maxime va fi de 25...27 de grade, cu valori usor mai scazute in perioada ...