Prognoza meteo pentru luni, 16 aprilie: Temperaturi scazute

vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 16 aprilie va continua sa fie calda, dar temperaturile scad simtitor in toata tara. Iata ce anunta prognoza meteo pentru luni, 16 aprilie. Luni in continuare cald pentru aceasta data, chiar deosebit de cald in regiunile intracarpatice. Maximele se vor incadra intre 17 si 27 de grade, mai coborate in zona litoralului, unde se vor situa intre 10 si 14 grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in jumatatea de vest, precum si in zona de munte, unde doar pe arii restranse vor fi ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului, in Moldova si la munte. Dimineata in special in sud-estul tarii, izolat va fi ceata. Vezi si: Horoscop 16 ...