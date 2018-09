Prognoza meteo pentru luni, 17 septembrie: Ploile bat in retragere iar soarele isi va face aparitia

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 17 septembrie aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei. Prognoza meteo anunta ca ploile bat in retragere, iar soarele isi va face aparitia. Potrivit prognozei meteo ANM, temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii in cea mai mare parte a tarii, cu abateri mai mari, local, in regiunile vestice si nord-vestice. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in toate regiunile tarii. Saptamana 24 septembrie – 1 octombrie 2018 Valorile termice medii ale perioadei este posibil sa se situeze in apropierea normelor climatologice in cea mai mare parte a tarii Vezi si: Cand vine si cum va fi iarna 2018 - 2019: vestile ...