Prognoza meteo pentru luni, 22 octombrie: Ploi izolate in anumite regiuni ale tarii

Prognoza meteo pentru luni anunta ploi izolate in Oltenia si estul Banatului. Afla cum va fi vremea si care sunt temperaturile maxime de luni, 22 octombrie, in toata tara. Luni, vremea va fi inca destul de agreabila, cu un cer variabil in toata tara. Doar in Oltenia si in estul Banatului in prima parte a zilei se vor semnala local cateva ploi slabe. Vantul va sufla moderat in sud-est si mai mult slab in restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 14 si 19 grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in depresiunile din estul Transilvaniei), 16-21 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 12-17 grade in Moldova. Vezi si ...