Prognoza meteo pentru luni, 3 septembrie: Vreme extrema: furtuni si canicula in Romania

Furtuna canicula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru luni, 3 septembrie, anunta o vreme la extreme in Romania: pe de o parte furtuni cu fulgere, pe de alta calduri caniculare. Vremea va fi calduroasa pana pe data de 3 septembrie, iar temperaturile medii diurne vor avea variatii de la o zi la alta, dar se vor situa, in general, intre 30 si 33 de grade. Apoi vremea se va racori, maximele termice vor marca o scadere pana la valoarea de 28 de grade, valoare ce se va mentine constanta in intervalul 4 – 9 septembrie. In prima parte a intervalului de prognoza, media temperaturilor minime va fi de 18 grade, urmand ca intre 30 august si 1 septembrie temperatura medie nocturna sa se situeze in jurul valorii de 17 grade. In ...