Prognoza meteo pentru luni, 6 august: Cresteri ale temperaturii in toata Romania

Prognoza meteo pentru luni, 6 august, anunta cresteri ale temperaturii in toata tara, canicula incepand sa isi faca simtita prezenta. Se vor semnala precipitatii in regiunile din centrul si nordul tirii, precum si in zonele de munte. Spre seara se pot produce furtuni insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. In timpul zilei, temeraturile maxime se vor situa intre 25 si 34 de grade, iar minimele noptii nu vor aluneca sub pragul de 14 grade. VREMEA IN BUCURESTI Luni, 6 august, vremea va fi predominant frumoasa, cu cer variabil o maxima de 33-34 de grade. Presiunea atmosferica stationeaza la o valoare mai mica decat cea normala. VREMEA PE LITORAL La mare, ziua va aduce vreme insorit ...