Prognoza meteo pentru luni, 7 mai: Temperaturi in scadere, ploi si vijelii

Vremea din 7 mai se anunta calda, dar instabila in multe regiuni ale tarii. Se vor semnala si descãrcãri electrice si vor fi conditii de grindinã, insa temperaturile continua sa fie ridicate comparativ cu cele normale pentru aceasta perioada. Luni valorile termice vor continua sã scadã usor, totusi in multe zone ale tãrii se vor mentine peste mediile specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros in regiunile sud-vestice unde pe arii extinse vor fi averse local mai insemnate cantitativ. Se vor semnala si descãrcãri electrice si vor fi conditii de grindinã. In restul teritoriului vor fi innorãri temporare si mai ales dupã-a ...