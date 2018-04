Prognoza meteo pentru marti, 1 mai: Ploi intense si grindina

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea de 1 mai se anunta frumoasa in general, insa prognoza meteo nu are vesti bune pentru toate zonele tarii. Desi temperaturile sunt mari, exista regiuni in care ploile insotite de grindina si descarcari electrice nu vor tine cu petrecerea din minivacanta de 1 mai. Potrivit prognozei meteo ANM, marti, de 1 mai, vremea va fi frumoasa in aproape toata tara, cu un cer variabil spre mai mult senin. Doar in zona muntilor Apuseni vor exista conditii pentru producerea unor averse slabe de ploaie insotite cu totul izolat si de descarcari electrice, valabile pentru dupa-amiaza zilei. Vantul va sufla slab in majoritatea regiunilor, cel mult slab pana la moderat in vestul extrem si in nord-est. Maximele termice vor ...