Prognoza meteo pentru marti, 11 septembrie: Vreme de vara in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 11 septembrie in Romania este calduroasa ca-ntr-o zi de vara. Prognoza meteo aduce temperaturi ridicate in toate regiunile tarii. Vremea Romania, 11 septembrie 2018 Marti izolat in Moldova, Carpatii Orientali si in sud-est vor mai exista conditi pentru producerea unor averse slabe de ploaie, in timp ce in restul tarii cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla moderat in Moldova si Dobrogea si slab, cel mult slab pana la moderat in restul regiunilor tarii. Temperaturile maxime vor fi aproape identice cu cele de luni se vor incadra in general intre 21 si 26 de grade in Transilvania si Maramures (cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul Transilvaniei), 23-38 de grade in Banat si Crisana, 25-30 ...