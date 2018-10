Prognoza meteo pentru marti, 16 octombrie: Temperaturi ridicate in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo din 16 octombrie anunta o vreme deosebit de frumoasa, marti, in Romania. Prognoza meteo anunta temperaturi ridicate. Cate grade sunt in termometre. Meteo 16 octombrie Romania Marti caldura se va mentine in toata tara, pe fondul unui cer mai mult senin. Vantul va sufla moderat pe litoral si in Delta Dunarii si mai mult slab in restul regiunilor. Potrivit prognozelor Vremea.ro, temperaturile maxime vor fi aproape identice cu cele inregistrate in ziua precedenta si se vor incadra in general intre 20 si 25 de grade la nivelul intregii tari, cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra pe litoral si in Delta Dunarii, iar cele mai ridicate in sudul Banatului. Vezi si: Prognoza meteo ...