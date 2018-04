Prognoza meteo pentru marti, 17 aprilie: Ploi, descarcari electrice si grindina

Grindina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 17 aprilie anunta temperaturi mai scazute, ploi si descarcari electrice in anumite zone ale tarii. Iata prognoza meteo ANM pentru ziua de marti. Marti vremea se va mentine deosebit de calda in toate regiunile tarii, insa instabilitatea atmosferica se va accentua usor pe arii relativ extinse in zonele intracarpatice si local in sud, zone unde vor cadea unele averse slabe de ploaie insotite razlet de descarcari electrice si izolat si de grindina de mici dimensiuni. Vantul va sufla moderat in estul tarii si mai mult slab in rest. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 21 si 26 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana, 16-21 de grade in Oltenia si Muntenia, 13-18 gra ...