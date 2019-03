Prognoza meteo pentru marti, 19 martie: Temperaturile incep sa scada

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit meteorologilor, incepand de marti temperaturile vor inregistra o usoara scadere in toata tara. Cu toate acestea, valorile termice raman mai ridicare decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului. Ciste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte. Marti vremea se va raci in majoritatea regiunilor, insa regimul termic va ramane unul mai cald decat ar fi normal pentru jumatatea lunii martie. Instabilitatea atmosferica va fi prezenta in buna parte din tara, insa doar local va ploua, in general slab cantitativ. Numai cu totul izolat in estul Olteniei si in vestul Munteniei se vor acumula cantitati de apa de pana la 10-15 mm, conform prognozei Vremea.ro. Vantul va sufla m ...