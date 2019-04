Prognoza meteo pentru marti, 2 aprilie: Ploi si temperaturi scazute in Romania

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru ziua de marti aduce vesti proaste pentru intreaga tara. Meteorologii anunta ploi si temperaturi intr-o scadere accentuata. Afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte. Potrivit vremea.ro, marti vremea se va raci in toata tara, mai accentuat in sudul si in estul teritoriului. Ploi slabe locale se vor semnala la munte si izolat in Oltenia. Vantul va sufla moderat in sudul si estul tarii si slab pana la moderat in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 9 si 14 grade Celsius in Transilvania si Maramures, 14-19 grade in Banat si Crisana (cu cele mai ridicate valori asteptate in vestul Banatului) si 11-16 grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.&n ...