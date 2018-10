Prognoza meteo pentru marti, 2 octombrie: Soare si temperaturi ridicate in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea de marti 2 octombrie se anunta frumoasa, spre deosebire de ziua precedenta. Prognoza meteo anunta temperaturi in crestere, iar soarele isi va face aparitia. Marti in prima parte a zilei va mai ploua slab in mod izolat in sud-estul tarii, in restul teritoriului cerul urmand sa fie variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla slab in cea mai mare parte a tarii, cel mult moderat in nordul extrem al Moldovei. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 17 si 22 de grade in Transilvania si Maramures, 22-27 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 19-24 de grade in Moldova, cu valori usor mai scazute asteptate doar in Obcinele Bucovinei. Vezi si: Iata care este temperatura opti ...