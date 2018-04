Prognoza meteo pentru marti, 24 aprilie: revin ploile insotite de descarcari electrice

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 24 aprilie aduce vesti proaste despre vreme. Prognoza meteo anunta temperaturi mari, insa revin ploile insotite descarcari electrice, furtuni cu fulgere izolate. Marti va ploua in averse pe arii extinse in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana, in timp ce in sud si est acestea se vor semnala doar in mod local, insa intensitatea fenomenelor va fi mai ridicata datorita temperaturilor de pana la 30 de grade din sud si sud-est. Descarcarile electrice vor fi frecvente iar izolat va cadea si grindina de dimensiuni mici, conform prognozei Vremea.ro. Vantul va sufla moderat in cea mai mare parte a tarii, cu unele intensificari trecatoare la tare in nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa in ...