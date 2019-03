Prognoza meteo pentru marti, 26 martie: Se intorc ploile si scad temperaturile

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta ca vremea se raceste pe parcursul zilei de marti. Sunt asteptate precipitatii sub forma de ploaie pe arii relativ extinse. Marti vremea se va raci si vor cadea ploi pe spatii relativ extinse in estul si sudul Transilvaniei, in Moldova, in Muntenia, in Dobrogea si in estul Olteniei, potrivit prognozei Vremea.ro. La munte va ninge si se vor depune pana la 10-15 centimetri de zapada proaspata, mai ales in Carpatii Meridionali. Izolat in vestul Munteniei si in estul Olteniei ploile vor fi ceva mai insemnate cantitativ si se vor acumula pana la 10-15 mm de apa. Vantul va suflа moderat in Moldova, Baragan si Dobrogea (cu unele intensificari temporare la tare in Baragan) si slab pana la moderat ...