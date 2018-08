Prognoza meteo pentru marti, 28 august: Ploi torentiale si risc ridicat de inundatii

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru marti, 28 august, anunta o vreme instabila, cu ploi torentiale si risc ridicat de inundatii. Vremea Romania, 28 august 2018 Marti vremea va fi in general frumoasa in toata tara, doar local la munte si izolat in Transilvania, Maramures si in nordul Moldovei urmand sa se semnaleze unele averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice, potrivit prognozei Vremea.ro. Vantul va sufla moderat pe litoral si in Delta Dunarii si slab, cel mult slab pana la moderat in restul regiunilor tarii. Temperaturile maxime vor fi situate in general intre 25 si 30 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana (din nou cu valori usor mai scazute, de pana la 23-24 de grade Celsius, asteptat ...