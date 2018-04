Prognoza meteo pentru marti, 3 aprilie: scapam de vant si precipitatii

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 3 aprilie se va mai incalzi. Prognoza meteo anunta ca scapam de vant si de precipitatii. Desi sunt in vigoare noi atentionari cod galben de intensificari ale vantului, vremea se va ameliora. Soarele va incalzi din nou majoritatea regiunilor, iar se vor apropia de pragul unei zile de vara. Cum va fi vremea pe 3 aprilie in tara Marti precipitatiile vor inceta peste tot si vremea va intra intr-un proces de incalzire in toate zonele tarii, temperaturile urmand sa se situeze usor peste mediile climatologice ale perioadei. Doar dimineata va persista frigul in special in depresiunile din estul Transilvaniei, pe fondul degajarii cerului de nori, aici minimele termice putand sa se mai apropie pentru ...