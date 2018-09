Prognoza meteo pentru marti, 4 septembrie: Canicula, vijelii si grindina

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru marti, 4 septembrie, anunta o vreme caniculara. Pe de alta parte, prognoza meteo ANM indica cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina in anumite regiuni ale Romaniei. arti vremea va continua sa fie deosebit de calda mai ales in sudul tarii, in timp ce in vest, centru si nord temperaturile vor scadea usor si se vor mentine conditiile pentru producerea unor averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice, in mod local. Vantul va sufla slab in aproape toata tara, cel mult slab pana la moderat in Moldova. Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 26 si 30 de grade in Transilvania si Maramures, 24-28 de grade in Banat si Crisana, 28-33 de grade in Oltenia (cu ...