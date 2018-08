Prognoza meteo pentru marti, 7 august: Vreme frumoasa in aproape toata tara

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru marti, 7 august, anunta o vreme cu temperaturi normale dar va si ploua in unele regiuni ale tarii. Miercuri in prima parte a zilei in sud-estul extrem vor mai fi posibile cateva averse slabe de ploaie in mod local, pentru ca mai apoi in cursul pranzului acestea sa se semnaleze cu totul izolat doar in zonele montane. Vantul va sufla slab pana la moderat in sud-est si mai mult slab in restul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 27 si 32 de grade in Transilvania si Maramures, 30-35 de grade in Banat si Crisana, 29-34 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea (din nou cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in zona litorala) si 26-31 de grade in Mol ...