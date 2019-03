Prognoza meteo pentru miercuri, 13 martie: Temperaturi minime de -10 garde Celsius

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 13 martie 2019. Potrivit meteorologilor, miercuri vremea se amelioreaza in majoritatea zonelor. In Transilvania sunt anuntate minime de pana la -10 garde Celius. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti si la munte. Miercuri vremea se va ameliora ca aspect peste tot, doar in vestul extrem spre seara fiind asteptate unele innorari si cateva ploi slabe izolate. Vantul va sufla moderat in Crisana si in sudul litoralului, in timp ce in restul tarii acesta va fi mai mult slab. Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 4 si 9 grade in Transilvania si Maramures, 9-14 grade in Banat, Crisana, Oltenia, Muntenia si Dobrogea si 6-10 grade in Moldova, cu cele mai ridicate valori asteptate a se ...