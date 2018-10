Prognoza meteo pentru miercuri, 17 octombrie: Temperaturi mari! Cand revin ploile

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 17 octombrie va fi deosebit de frumosa in toata Romania. Prognoza meteo anunta temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei. Cand revin ploile. Miercuri, cerul va fi variabil spre mai mult senin in toate regiunile Romaniei. Vantul va sufla slab pana la moderat in jumatatea estica a tarii si mai mult slab in cea vestica. Temperaturile maxime vor fi situate in general intre 20 si 25 de grade Celsius in toata tara, cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul Banatului, iar cele mai scazute pe litoral si in Delta Dunarii. Vezi si: Prognoza meteo pana in noiembrie a fost schimbata! Anuntul facut de meteorologi Vremea in Bucuresti 17 octombrie Potrivit vremea ido, vremea se ment ...