Prognoza meteo pentru miercuri, 18 aprilie: ploi, vant si frig

Vremea din 18 aprilie nu arata prea bine. Prognoza meteo aduce vesti proaste despre evolutia vremii la mijlocul acestei saptamani: ANM anunta ploi, vant, temperaturi scazute, descarcari electrice. Miercuri temperaturile vor scadea usor in Transilvania si Moldova, in timp ce in restul regiunilor acestea se vor mentine la valori similare cu cele din ziua precedenta. In sudul Transilvaniei, precum si in Banat si Crisana se vor semnala in mod local averse de ploaie insotite de descarcari electrice si izolat de grindina, insa cantitatile de apa ce se vor strange nu vor fi foarte importante. Doar in Banat spre seara se pot acumula pana la 10-15 mm, in mod cu totul izolat. Vantul va sufla moderat in nord-vestul si ...