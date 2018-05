Prognoza meteo pentru miercuri, 2 mai: Vreme extrem de calda in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 2 mai se anunta extrem de calda in Romania, cu temperaturi peste media perioadei. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torentiale si descarcari electrice. Potrivit ANM, miercuri vremea va fi frumoasa in aproape toata tara, doar spre seara in sud-vest urmand sa isi faca aparitia cu totul izolat unele averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla moderat in sud-vest si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 26 si 31 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana si 23-28 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, din nou cu cele mai scazu ...