Prognoza meteo pentru miercuri, 26 septembrie: Temperaturi de iarna in anumite regiuni din Romania

Vremea frig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru miercuri, 26 septembrie, anunta o vreme cu temperaturi de iarna in anumite regiuni din Romania. Se pare ca primul inghet si prima bruma isi vor face aparitia, iar temperaturile sunt mult mai scazute fata de normalul perioadei. Miercuri, vremea se va imbunatati ca aspect, precipitatiile urmand sa paraseasca teritoriul tarii, insa temperaturile se vor mentine sub normalul climatologic al acestei perioade. Vantul va sufla tare in sud-est si slab pana la moderat, cel mult moderat in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 9 si 14 grade in Transilvania si Maramures, 12-17 grade in Banat si Crisana, 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia si D ...