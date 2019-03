Prognoza meteo pentru miercuri, 27 martie: Romania, sub atentionare meteorologica de vreme rea

Vremea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania, sub atentionare meteorologica de vreme rea! Cod galben de vant, ninsori, conditii de polei, in anumite zone din tara, valabil in intervalul 27 martie, ora 06:00 - 27 martie, ora 20:00. Meteo 27 martie 2019. INMH: Atentionare meteorologica cod galben Meteorologii ANM au emis astazi o atentionare meteorologica cod galben de vreme rea, in intervalul 27 martie, ora 06:00 - 27 martie, ora 20:00. Zonele afectate: cea mai mare parte a Moldovei, unde vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 55...75 km/h. De asemenea, in Carpatii Meridionali si de Curbura, local, la altitudini de peste 1700 m, vantul va sufla tare, cu viteze de 80...100 km/h, iar zapada va fi spulberata. Vezi si:&nb ...