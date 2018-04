Prognoza meteo pentru miercuri, 4 aprilie: aceasta va fi cea mai calda zi

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 4 aprilie 2018 va fi deosebit de calda. Prognoza meteo anunta temperaturi record pentru ziua de miercuri. Vremea va fi predominant frumoasa in majoritatea regiunilor.Cerul va fi variabil, cu unele innorari ziua, cand vor fi conditii sa ploua slab in partea de nord vest a tarii. Vantul va avea intensificari pe parcursul zilei, cu viteze la rafala de pana la 55-60 km/h, apoi va slabi treptat in intensitate. Spre sfarsitul intervalului vor fi conditii de ceata in nordul si centrul tarii, iar in zonele deluroase va fi bruma. Vezi si: Prognoza meteo pentru marti, 3 aprilie: scapam de vant si precipitatii Cum va fi prognoza meteo pe 4 aprilie in Bucuresti In Bucuresti, vremea se anunt ...