Prognoza meteo pentru sambata, 25 august: Valuri de canicula in toata Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru sambata, 25 august, anunta o vreme extrem de calduroasa, pragul termic de canicula fiind depasit. Vremea in Romania, 25 - 26 august 2018 Potrivit vremea.ro, in weekend vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in sudul tarii, unde indicele de disconfort temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime vor oscila in general intre 30 si 35 de grade la nivelul intregii tari, cu valori usor mai scazute (27-29 de grade) asteptate doar in depresiunile din estul Transilvaniei si pe litoral, dar si usor mai ridicate (36-37 de grade Celsius) in Lunca Dunarii. Ca aspect, vremea va fi frumoasa in sud si in est, in timp ce in vest, centru ...