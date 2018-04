Prognoza meteo pentru sambata, 28 aprilie: Se anunta un weekend cu mari surprize

Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, vremea va deveni deosebit de calda in cea mai mare parte a tarii cu temperaturi maxime intre 21 si 30 de grade, exceptand zona litoralului unde valorile termice, 18...20 de grade, se vor situa in jurul celor caracteristice perioadei. Dupa-amiaza si seara in jumatatea de vest a teritoriului vor fi innorari temporare, insa doar izolat vor fi averse slabe si descarcari electrice. Vantul va avea intensificari in sudul Banatului si pe crestele Carpatilor Meridionali, iar temporar si la cote mai reduse si in Moldova si Oltenia. Izolat vor fi conditii de ceata. In regiunile intracarpatice, vremea se racoreste. Maximele ajung in jurul celor caracteristice perioadei, 23 de grade la amiaza la Timisoara, 22 la ...