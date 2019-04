Prognoza meteo pentru sambata, 6 aprilie: Vremea se va raci in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea in Romania anunta temperaturi in usoara scadere la Bucuresti si la munte, si vant. Duminica noapte sunt anuntate ploi la munte. Cum va fi vremea la mare. Vremea de sambata va aduce un cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, unele ploi slabe izolate fiind asteptate sa cada numai in Banat si in Crisana, iar spre seara si in zona Luncii Dunarii. Vantul va sufla moderat spre tare in sudul si estul tarii si slab pana la moderat in celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 21 de grade in Transilvania si Maramures, 19-24 de grade in Banat si Crisana (cu cele mai ridicate valori asteptate in Dealurile de Vest, si 14-19 grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova. ...