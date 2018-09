Prognoza meteo pentru saptamana 10 - 16 septembrie. Vremea se schimba radical

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi in general calda in intervalul 10-16 septembrie. Maximele vor atinge, in cea mai mare parte a tarii, valoarea de 26 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor scadea usor, mai ales la finalul saptamanii. VREMEA IN BANAT Intre 10 si 16 septembrie, maximele vor atinge, in medie 25...26 de grade. Temperaturile nocturne vor avea usoare variatii si se vor incadra, in medie, intre 13 si 16 grade, cu cele mai scazute valori in ultimele nopti. VREMEA IN CRISANA Maximele vor atinge in medie 25...26 de grade. Temperaturile minime vor avea usoare variatii si se vor incadra, in medie, intre 12 si 16 grade, cu cele mai scazute valori in ultimele nopti. VREMEA IN TRANSILVANIA Maximele vor atinge, in ...