Prognoza meteo pentru saptamana viitoare. Ce se intampla cu vremea incepand de luni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in acest weekend, dupa expirarea codurilor de ninsori, vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi chiar si cu 12 grade mai mici decat ar fi normal, urmand ca, de luni, vremea sa se incalzeasca treptat. «In perioada urmatoare, nu vor mai fi nici intensificari ale vantului, iar temperaturile vor fi in crestere de la zi la alta, astfel incat, pe la inceputul saptamanii viitoare, ne asteptam chiar la maxime de 10-11 grade. (...) Treptat, pe fondul acestei incalziri a vremii, precipitatiile care vor mai fi in tara, putine, pe arii destul de restranse in special in jumatate de sud a tarii vor fi si sub forma de lapovita si ploaie. Inca incepand din primele zile ale ...