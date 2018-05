Prognoza meteo pentru toata saptamana: Averse, descarcari electrice si grindina

Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta saptamana, meteorologii anunta vreme frumoasa si deosebit de calda. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. In weekend vom avea parte de innorari, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, local la deal si la munte, precum si in regiunile intracarpatice.Vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 25 si 31 de grade. 02 mai- 03 mai. Vremea va fi in general frumoasa si deosebit de calda. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 18...22 de grade pe litoral si 30...31 de grade, local, in regiunile intracarpatice, iar cele minime se vor situa intre 4 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 18 gra ...