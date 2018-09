Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani: Vine canicula! 

Canicula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru intervalul 10 septembrie - 8 octombrie 2018. Asadar, vremea in Romania, in urmatoarea luna va fi deosebit de frumoasa, caniculara in prima si a treia saptamana de prognoza. Apoi, temperaturile scad usor catre cele apropiate nivelului climatologic al lunii septembrie. Prognoza meteo pe 4 saptamani. Saptamana 10 – 17 septembrie 2018 Temperatura aerului va avea valori in general mai ridicate decat normalul climatologic al saptamanii in cea mai mare parte a tarii, posibil cu abateri mai mari in jumatatea de vest. Temperaturile pot depasi chiar 30 de grade in prima saptamana de prognoza! Precipitatiile vor fi in general in general apropiate de nor ...