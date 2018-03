Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: 12 – 25 martie 2018

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea in urmatoarele doua saptamani va fi una oscilanta, anunta ANM, care a publicat prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 martie 2018. Perioada prognozata incepe cu un avertisemnt de la meteorologi. Vremea in urmatoare doua saptamani in Banat: Prognoza 12 – 25 martie 2018 In Banat, intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda, dar ulterior temperatura aerului va fi in usoara scadere, de la valori medii ale maximelor diurne de 18 grade in prima zi, spre 12 grade, pe 14 martie, iar apoi, vor creste din nou, pana la 16 grade pe 17 martie. Intre 18 si 20 martie vremea se va raci, insa ulterior valorile termice vor creste usor de la o zi la alta, astfel incat, la sfarsitul cele ...