Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: 7 - 20 mai 2018

Administratia Nationala de Meterologie anunta o vreme relativ calda pentru aceasta perioada va caracteriza urmatoarele doua saptamani (7 – 20 mai). Cu toate aceastea, probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata ramane ridicata, in special spre finalul acestei saptamani. De asemenea, ploile pot aparea si dupa data de 15 mai, in majoritatea regiunilor. Iata cum va fi vremea 7 – 20 mai in toate regiunile tarii: In Banat, temperatura aerului va marca o usoara scadere la inceputul intervalului, asa incat, in ziua de 8 mai, la nivelul regiunii vor fi maxime in jur de 24 de grade si minime de 10 – 12 grade. Ulterior, vremea se va incalzi usor, iar pana la finalul saptamanii me ...