Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani: Temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei

Meteorologii anunta ca, in urmatoarea saptamana, temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul acestei perioade, ajungand in multe dintre regiuni si la 25 de grade Celsius, scrie News.ro. Dupa 15 aprilie, temperaturile vor scadea, iar instabilitatea atfosferica va deveni accentuata. Doar in Dobrogea va fi mai rece decat in restul tarii in urmatoarea saptamana. Chiar si la munte va fi cald, cu temperaturi care ajung la 12-14 grade, iar dupa 15 aprilie se va ajunge la 6 grade Celsius in zona montana. Meteorologii au anuntat, luni, prognoza pentru perioada 9 - 22 aprilie, precizand ca in prima parte a intervalului va fi mai cald decat in mod obisnuit, in majoritatea regiunilor. Astfel, in Banat, in ...