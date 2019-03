Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Se intorc ninsorile. Cand si unde sunt anuntate precipitatii

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea 12-14 martie. Meteorologii au vesti proaste pentru urmatoarele zile, vremea se schimba radical. Prognoza meteo anunta temperaturi in scadere si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Temperaturile maxime la nivel national vor fi cuprinse intre 5-15 grade Celsius. Afla cand si unde sunt anuntate precipitatii. Vremea 12 martie. Prognoza meteo pentru marti Marti indeosebi in prima parte a zilei va ploua pe arii extinse in sud si in est, unde local se vor mai acumula cantitati de apa de pana la 10-15 mm. In noaptea de luni spre marti, trecator in zonele de deal din Oltenia si vestul Munteniei, precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare, insa Vremea.ro nu asteptata depunerea unui st ...