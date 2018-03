Prognoza meteo pentru urmatoarele zile - Vremea schimba foaia!

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare si pe arii restranse ploi slabe, de scurta durata, ziua in regiunile estice, sud-estice si centrale, iar seara si noaptea in cele nordice. La munte, indeosebi in nordul Carpatilor Orientali, se vor semnala precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in special pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 15 grade, iar cele minime se vor situa intre -4 grade in estul Transilvaniei si 5 grade in Dealurile de Vest si pe litoral. Cu precadere la inceputul intervalului, in zonele joase de relief, pe arii restranse se va semnala ceata. SAMBATA. Valo ...