Prognoza meteo pentru urmatoarele zile: Vremea va fi deosebit de calda

PROGNOZA METEO PENTRU JOI, 12 aprilie Vremea va fi deosebit de calda pentru aceastã data. Temperaturile maxime vor avea valori de la 15 grade pe litoral, pana in jurul a 27 de grade in vest, nord-vest si centru, iar cele minime se vor situa, in general, intre 5 si 15 grade. Cerul va fi variabil, cu innorãri temporar accentuate ziua in zona de munte, iar noaptea in vest si sud-vest, dar numai pe arii restranse vor fi ploi de scurtã duratã si descãrcãri electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificãri in sudul Banatului si, trecator, in timpul ploilor. Dimineata si noaptea, mai ales in sud-est, vor fi conditii de ceata. PROGNOZA METEO PENTRU VI ...