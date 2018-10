Prognoza meteo pentru vineri, 12 octombrie: Vremea se mentine frumoasa si calda in toata tara

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta faptul ca vremea se mentine frumoasa si calda in toata tara vineri, 12 octombrie. Temperaturile maxime vor atinge valoarea de 24 grade celsius in intreaga tara. Vineri, 12 octombrie vremea va fi frumoasa si calda in toata tara. Vantul va sufla moderat in sud-est si mai mult slab in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 19 si 24 de grade Celsius la nivelul intregii tari, cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in depresiunile din estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate in sudul Banatului si in vestul Luncii Dunarii. Vremea 12 octombrie 2018 in Bucuresti Vineri , 11 Octombrie cerul va fi senin iar sansele de precipitatii sunt 0 %. In Bucur ...