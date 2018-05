Prognoza meteo pentru vineri, 18 mai: Se anunta furtuni masive. Unde va fi vreme buna

Furtuna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 18 mai anunta ploi, posibilitate de furtuni masive, insa aversele de ploaie se mai restrang vineri. Prognoza meteo anunta si zone in care va fi si vreme buna, cu cer senin si temperaturi in crestere. Vineri local in vest, centru si in nord vor mai cadea unele averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice mai ales in cursul pranzului, in timp ce in restul tarii cerul va fi variabil spre mai mult senin, ploile urmand sa se semnaleze doar cu totul izolat. Vantul va sufla slab pana la moderat in cea mai mare parte a tarii, cu unele intensificari trecatoare la tare in Transilvania si la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 17 si 22 de grade in Transilvania, Mar ...