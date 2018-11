Prognoza meteo pentru vineri, 2 noiembrie: Sunt anuntate temperaturi mari in Romania! Cat de cald va fi

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 2 noiembrie se anunta extrem de calduroasa, in special la munte. Prognoza meteo anunta o crestere de temperaturi cu 2-3 grade Celsius fata de ziua percedenta. Vineri, vremea va fi deosebit de calda in toata tara, cu un cer mai mult noros in sud si est si variabil in rest. In prima parte a zilei cu totul izolat se vor semnala unele ploi slabe in vestul extrem al teritoriului. Vantul va sufla moderat in nord-estul Moldovei si mai mult slab in restul tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 21 si 26 de grade Celsius in mare parte din tara, cu exceptia Dobrogei si a Moldovei, unde acestea se vor incadra intre 18 si 23 de grade. Cel mai „racoare” va fi in nordul extr ...