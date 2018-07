Prognoza meteo pentru vineri, 20 iulie: Sunt anuntate ploi in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru vineri, 20 iulie, anunta o vreme instabila, cu noi reprize de ploi. Vineri vor cadea averse slabe de ploaie local in zonele intracarpatice si izolat in estul tarii, in timp ce Muntenia si Oltenia vor ramane sub un cer variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla moderat in jumatatea de nord a Moldovei si slab, cel mult slab pana la moderat in restul tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 23 si 28 de grade in Transilvania si Maramures, 25-30 de grade in Banat si Crisana, 28-33 de grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea (cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul Olteniei) si 24-29 de grade in Moldova. Temperaturile maxime estimate a se inregistra in c ...