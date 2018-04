Prognoza meteo pentru vineri, 27 aprilie - Ploi torentiale se vor abate peste romania

Ploaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea pe 27 aprilie va fi ploioasa in mai multe regiuni ale tarii, iar temperaturile vor inregistra o usoara scadere. Sambata si duminica insa va fi din nou foarte cald, anunta prognoza meteo de la ANM. In noaptea de joi spre vineri, vremea va fi usor instabila in jumatatea de nord a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in Moldova, local in Transilvania si in zonele montane, pe arii mai restranse in Maramures si doar izolat in rest, cu precadere in Banat si Crisana. Prognoza meteo anunta temperaturi minime intre 7 si 15 grade. Izolat vor fi conditii de ceata. Vezi si: Prognoza meteo pentru joi, 26 apri ...