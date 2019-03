Prognoza meteo pentru vineri, 29 martie: Temperaturile se vor mentine sub valorile normale

Vremea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru ziua de vineri anunta vreme rece. Temperaturile se vor mentine sub valorile normale pentru aceasta perioada a anului. Vremea va fi in continuare usor mai rece decat in mod normal la aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari mai accentuate in regiunile estice, unde numai izolat va ploua slab, iar la munte va fulgui trecator. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta si in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 17 grade, iar cele minime se vor situa, in general, intre -5 si 5 grade. Dimineata si noaptea, pe arii restranse, se va produce bruma. Temperaturile sunt in scadere la m ...