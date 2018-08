Prognoza meteo pentru vineri, 31 august: Vreme caniculara in Romania

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo pentru vineri, 31 august, anunta o vreme caniculara in Romania, cu temperaturi extrem de ridicate la final de august si inceput de septembrie. Vineri vremea va continua sa fie frumoasa in majoritatea regiunilor tarii, doar in sud-vest urmand sa se manifeste o usoara instabilitate atmosferica, ce va veni „la pachet” impreuna cu averse de ploaie locale insotite si de descarcari electrice, insa cantitatile de apa estimate a se acumula nu vor fi semnificative. Vantul va sufla moderat in judetul Constanta si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 27 si 32 de grade in Transilvania si Maramures, 29-34 de grade i ...