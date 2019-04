Prognoza meteo pentru vineri, 5 aprilie: Temperaturi mai scazute decat normalul acestei perioade

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo anunta temperaturi mai scazute decat normalul acestei perioade. Izolat se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie. Cerul se anunta variabil cu innorari temporare in regiunile estice, unde izolat se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie. Vremea se anunta mai rece decat in mod normal in aceasta perioada. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta, si in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 15 grade Celsius, iar cele minime intre -4 si 4 grade Celsius. Temperaturi maxime inregistrate pe 5 aprilie Maramures: 19-22 grade Celsius Banat si Crisana: 16-23 grade Celsius Transilvania si Oltenia: 14 - 23 grade Celsius ...