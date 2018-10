Prognoza meteo pentru vineri, 5 octombrie: Temperaturi ridicate in Romania. Revine vara?

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea din 5 octombrie anunta temperaturi in crestere in Romania. Prognoza meteo anunta unde vine inghetul. Vineri vremea va fi frumoasa in toata tara, cu un cer mai mult senin. Dimineata se va inregistra un inghet usor in depresiunile din estul Transilvaniei, insa un astfel de fenomen nu mai reprezinta ceva deosebit pentru zona respectiva inca din a doua decada a lunii septembrie. Vantul va sufla slab pana la moderat in jumatatea estica a tarii si mai mult slab in restul regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 18 si 23 de grade Celsius la nivelul intregii tari, cu cele mai scazute valori asteptate in depresiunile din estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate in sudul Banatului si in ...